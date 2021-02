Vitesse na twee duels zonder zege op bezoek in Heerenveen

Video Onana na positieve dopingtest: ‘Ik ga in beroep om mijn onschuld te bewijzen’

5 februari André Onana heeft een statement naar buiten gebracht omtrent zijn positieve dopingtest en eenjarige schorsing als gevolg hiervan. De doelman van Ajax benadrukt dat het verboden middel furosemide zonder opzet in zijn lichaam terecht is gekomen. ,,Ik wil duidelijk maken dat dit alles een gevolg is van een menselijke fout.”