Vitesse ontsnapt aan blamage door late goal Ødegaard

De Noor Ødegaard behoedde Vitesse in blessuretijd voor een nieuwe uitglijder in de KNVB-beker. De club uit Arnhem liet zich vorig seizoen al in de eerste ronde uitschakelen door de Amsterdamse amateurs van Swift.



Feyenoord en FC Utrecht spelen vanavond nog de laatste achtste finales van het bekertoernooi. Vaststaat al dat er zeven eredivisieclubs in de kwartfinales gaan spelen. FC Twente is de enige kwartfinalist die niet op het hoogste niveau uitkomt.