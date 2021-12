Vitesse vierde na winnende treffer Openda, PEC Zwolle gaat winterstop in met zes punten

Het was voor de 21-jarige aanvaller uit Luik, die Belgisch jeugdinternational is maar ook voor Congo en Marokko mag gaan spelen, al zijn tiende treffer van dit seizoen. Daarmee staat de van Club Brugge gehuurde aanvaller op de topscorersranglijst van de eredivisie nu naast Ajax-spits Sébastien Haller en Feyenoord-spits Bryan Linssen. Openda scoorde in de eerste minuut na rust op aangeven van zijn vleugelaanvaller Nikolai Baden Frederiksen, die de bal in zijn voeten geschoven kreeg door PEC Zwolle-middenvelder Thomas van den Belt.

Kort voor rust leek PEC Zwolle nog op voorsprong te komen via Mustafa Saymak, maar Luka Adzic (de man van de assist) stond nipt buitenspel bleek toen de VAR de beelden van de 0-1 nog eens goed bekeek. PEC Zwolle-captain Bram van Polen was na afloop realistisch. ,,We hebben goed gespeeld, zeker in de eerste helft, maar dat is op dit moment helemaal niet belangrijk. We hebben punten nodig en dat is ons weer niet gelukt. 2021 is een jaar om snel te vergeten. Nu lekker de kop leegmaken in de winterstop en daarna heel sterk beginnen aan de tweede seizoenshelft, anders wordt het een heel moeilijk verhaal voor ons om erin te blijven.”