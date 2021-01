Vitesse waakt voor onderschatting tegen ADO: ‘Voor experimenten is geen plaats’

Vitesse is in de achtste finale van de KNVB-beker tegen ADO Den Haag de torenhoge favoriet. Maar coach Thomas Letsch wil de Zuid-Hollandse club niet onderschatten. Hij zal zijn basis grotendeels intact laten.

Letsch is in de technische staf en de selectie van Vitesse de enige bekerwinnaar. De Duitser heeft als assistent-trainer in dienst van Red Bull Salzburg twee keer de cup gewonnen. In 2014 en 2015. Van de bekerwinnaar van 2017 van Vitesse is iedereen inmiddels vertrokken. In de technische staf en de spelersgroep.

Hoofdprijs

Letsch kent de waarde van de KNVB-beker. ,,Het is allereerst een hoofdprijs in een voetbalseizoen”, stelt hij. ,,Maar de beker levert ook een ticket voor Europees voetbal op. Vitesse wil Europa in. Dit is de kortste weg, al is die ook altijd zeer moeilijk te begaan. We zetten wel op de beker in.”

Vitesse treft ADO in GelreDome, morgenavond om 18.45 uur. Letsch wil niets aan het toeval overlaten. ,,Vitesse is favoriet. Dat klopt. Maar ADO staat onder nieuwe leiding (coach Ruud Brood, red.) en heeft de selectie versterkt. Er staat inmiddels een ander team. Voor ons is er geen enkele reden voor lichtzinnigheid. Er wacht gewoon een zware klus.”

Basis

Letsch wil nog niets kwijt over zijn basiselftal. ,,We kijken eerst hoe iedereen er fysiek en mentaal voor staat. De wedstrijden volgen zich in razend tempo op. De basis moet bestaan uit fitte spelers.”

Bij Vitesse ontbreekt Sondre Tronstad. De Noor kampt met terugslag na een bovenbeenblessure. ,,Ik zal de basis wellicht op een enkele positie aanpassen”, vertelt Letsch. ,,De spelers aan de zijkanten moeten elke keer veel meters maken. En voorin ook. We moeten naar de kwartfinales. Voor experimenten is geen plaats.”

Naar verwachting starten tegen ADO Loïs Openda en Oussama Darfalou weer. De aanvallers kregen zaterdag rust tegen FC Emmen (4-1 zege Vitesse). Million Manhoef zou op links Maximilian Wittek kunnen vervangen. Op het middenveld gaat de keuze tussen Thomas Bruns en Patrick Vroegh.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tannane, Bruns, Manhoef; Openda, Darfalou.