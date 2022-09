Vitesse wil Phillip Cocu: club en trainer voeren gesprekken

Phillip Cocu is kandidaat voor de trainerspost bij Vitesse. De Arnhemse club voert gesprekken met de 101-voudig international, zo bevestigen bronnen. De ervaren coach moet bij de eredivisionist de opvolger worden van Thomas Letsch, die is vertrokken naar VfL Bochum.

Met Cocu (51) mikt Vitesse op een trainer met status. Als voetballer vierde hij grote successen bij AZ, Vitesse, PSV en FC Barcelona. Hij groeide uit tot international en maakte zo onder meer het WK van 1998 mee, waar Oranje tot de halve finales reikte.

Cocu was ook actief op de EK’s van 2000 en 2004, met telkens een halve finale, en het WK van 2006.

Cocu, die zijn voetballoopbaan begon bij DCS in Zevenaar en in de jeugd nog bij De Graafschap speelde, kwam tot 101 interlands. Hij werd viermaal landskampioen met PSV.

Na zijn voetbalcarrière werd Cocu al snel trainer. Zo fungeerde hij van 2008 tot 2012 als assistent van bondscoach Bert van Marwijk bij Oranje. Nederland haalde de finale op het WK in Zuid-Afrika. In de eindstrijd was Spanje te sterk (1-0).

Titels en teleurstelling

Als zelfstandig trainer ging Cocu aan de slag bij PSV. Hij vierde grote successen in Eindhoven. De trainer werd driemaal landskampioen met de Brabantse club.

De voorbije jaren was Cocu als coach in het buitenland actief. Het avontuur bij Fenerbahçe liep op een teleurstelling uit. De trainer werd in Turkije in 2018 al na een paar maanden ontslagen. Ook bij Derby County maakte Cocu zijn klus niet af. Hij kreeg in zijn tweede seizoen (2020) zijn congé. Sindsdien was Cocu clubloos.

Met Cocu haalt Vitesse een oud-speler terug als trainer. De geboren Eindhovenaar was als speler in Arnhem actief van 1990 tot 1995. Hij kwam tot 137 duels (25 goals).

Zware taak

Vitesse moet een nieuwe trainer aanstellen, nu Thomas Letsch is vertrokken naar VfL Bochum. Bij de Arnhemse club wacht de nieuwe coach een zware taak. De Gelderse formatie staat na een mislukte seizoensstart op plek 14 in de eredivisie.

Vitesse hervat zaterdag de competitie in Enschede tegen FC Twente. De Arnhemse club staat tot aan het WK in Qatar voor een cruciale reeks, met onder meer wedstrijden tegen Fortuna Sittard, FC Emmen, Cambuur, Sparta en Go Ahead Eagles.

Vitesse gaat desgevraagd niet in op namen van kandidaten.