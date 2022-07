Vivianne Miedema nekt Finland in uitzwaaiduel daags na onthullingen Vera Pauw

EK woensdag van startDe Oranjevrouwen hebben het traditionele uitzwaaiduel, in aanloop naar het EK dat woensdag van start gaat, met 2-0 gewonnen van Finland. Vivianne Miedema maakte beide goals in De Grolsch Veste in Enschede. Nederland speelt volgende week zaterdag de eerste poulewedstrijd tegen Zweden.

De wedstrijd werd gespeeld in een wat bevreemdende sfeer, na de schokkende onthullingen van ex-bondscoach en grondlegger van het Nederlandse vrouwenvoetbal, Vera Pauw, over seksueel misbruik en een door haar genoemd ‘gepland vernederingsbeleid’ bij de KNVB.



Vermoedelijk had vrouwenvoetbaldirecteur Jan Dirk van der Zee zijn dag wel anders voorgesteld. Het had immers een feestelijke uitzwaaiwedstrijd moeten worden van de Oranjevrouwen, in een goedgevulde Grolsch Veste. Het nieuws over voormalig bondscoach Vera Pauw sloeg natuurlijk als een bom in. Voormalig FC Utrecht-directeur Piet Buter vermoedt dat de aangifte van Pauw tegen hem is gedaan, maar ontkent alle aantijgingen, zo vertelde hij tegen deze site.

Het contrast was pijnlijk: dat juist nu het stadion in Enschede zoveel toeschouwers had getrokken en dat de Oranjevrouwen, de laatste jaren vaak zo succesvol, zo dicht op het toernooi zitten waar ze voor titelprolongatie gaan. Maar tegelijkertijd óók de berichten over Pauw, de vrouw die zo’n belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in Nederland, die ontegenzeggelijk zijn binnengedrongen in de kleedkamer van de Leeuwinnen.

Dat weerhield de ploeg van bondscoach Mark Parsons er uiteraard niet van om een zo goed mogelijk uitzwaaiduel neer te zetten. De Engelsman startte met wat vermoedelijk zijn basisopstelling straks op het EK wordt, met onder meer de weer fitte Daniëlle van de Donk op het middenveld, Lynn Wilms als rechtsback en Jill Roord als hangende rechtsbuiten. Al bracht hij in de rust ook nog backs Kerstin Casparij en Marisa Olislagers in voor Wilms en Stefanie van der Gragt.

Oranje ploeterde in de beginfase tegen Finland, de nummer 25 van de FIFA-wereldranglijst en eveneens EK-deelnemer. De ploeg van Parsons was weliswaar dominanter, maar creëerde niet veel. Een bevlieging van Vivianne Miedema, die zelf een actie opzette en doeltreffend uithaalde, maakte voor rust het verschil. De topscorer aller tijden in Oranje sloeg ook na rust toe, met haar 94ste doelpunt in 111 interlands. Op aangeven van invaller Victoria Pelova (die kwam voor rechtsbuiten Jill Roord) verdubbelde zij de voorsprong tegen het op dat moment verder machteloze Finland.

Na de ruime nederlaag tegen Engeland (5-1) herpakten de Oranjevrouwen zich deze week in elk geval enigszins met uiteindelijk vrij eenvoudige zeges op Belarus (3-0, afgelopen dinsdag in de WK-kwalificatie) en vandaag dus Finland.



Volgende week zaterdag wacht het echte werk, met de wedstrijd tegen Zweden op Bramall Lane in Sheffield, tegen de verliezend olympisch finalist en de nummer twee van de wereldranglijst in het vrouwenvoetbal. Maar één ding is zeker, tot die tijd zal het nog veelvuldig over Vera Pauw gaan, binnen en buiten de KNVB.

