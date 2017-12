Vlam in de pan na Den Bosch - Fortuna: supporter veld op

Advocaat: Ik had Ziyech bijna binnen bij Fenerbahçe

22:57 Als Dick Advocaat zijn zin had gekregen, dan was Hakim Ziyech nu speler geweest van Fenerbahçe. Dat zei de voormalig bondscoach van Oranje en oud-trainer van de Turkse club vanavond in Voetbal Inside.