Voetbal is voor Malen niet meer vanzelfsprekend: ‘Boodschappen moeten doen in een rolstoel’

Door Maarten Wijffels



Dream big. Sacrifice. Believe in it. Dit waren vorig jaar herfst de beginwoorden van een interview met ­Donyell Malen, toen net doorgebroken als eerste spits bij PSV. Mino ­Raiola schreef ze ooit op de achterkant van een bierviltje. Dat was tijdens een kennismakingsgesprek in de jeugd van Ajax. De woorden van zijn huidige zaakwaarnemer houdt Malen (21) sindsdien in zijn hoofd. Als een soort van leidraad. Droom groot. Maak opofferingen. En gelóóf in waar je mee bezig bent. Dus ook nu hij weer speelt en scoort bij PSV na de lange revalidatie van een ­operatie aan zijn linkerknie, onder een nieuwe coach.