Voetbal Kort | Al 50.000 tickets verkocht voor CL-duel vrouwen Barça, Palace maakt gehakt van Arsenal

Bryan Linssen steelt ook na de wedstrijd de show bij Feyenoord: ‘Kap hem af, joh’

Feyenoord klopte Willem II zaterdag met 2-0 en Bryan Linssen maakte zijn twaalfde van het seizoen. De dip is voorbij, de spits is weer klaar voor een basisplaats. En over die jacht vertelt hij schaterlachend.

3 april