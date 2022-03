Voetbal Kort | Ansu Fati terug bij FC Barcelona, PSV neemt afscheid van keeperstrainer

Virgil van Dijk moet wennen aan nieuw systeem: ‘Ik ben nog steeds fan van 4-3-3'

Oranje-captain Virgil van Dijk was tevreden met de manier waarop het Nederlands elftal van Denemarken won (4-2). Het nieuwe systeem van Louis van Gaal was echter nog even wennen. ,,Er zijn nog veel verbeterpunten.”

26 maart