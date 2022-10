Voetbal kort | Atlético Madrid in slotfase onderuit tegen laagvlieger, Iran oefent voor WK zonder publiek

Vrees voor zware blessure Oranje Leeuwin Damaris Egurrola: ‘De speelsters waren erg van slag’

Er wordt gevreesd voor een zware knieblessure bij Damaris Egurrola. De speelster van Olympique Lyon kwam in het Champions League-duel met Juventus vlak voor rust hard in aanraking met een aantal andere speelsters en moest per brancard het veld verlaten.

28 oktober