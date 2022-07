Voetbal kort | Club Brugge wint Belgische supercup, Heracles Almelo moet oefenduel afgelasten

Groenen en Nouwen op koers voor ‘Zwitser­land’, Miedema viert verjaardag in hotelkamer

Jackie Groenen is na haar coronabesmetting terug bij de Oranjevrouwen en ook Aniek Nouwen lijkt op tijd fit voor de laatste EK-groepsfasewedstrijd tegen Zwitserland, zondag om 18.00 uur in Sheffield. Nederland moet dan de poule winnen om een duel met het sterke Frankrijk te ontlopen in de kwartfinales.

