Voetbal kort | Feyenoorder Jahanbakhsh met Iran naar WK, Scolari (74) beëindigt trainersloopbaan

Voetbalpod­cast | ‘Feyenoord is nog geen machine die naar de titel dendert’

De eredivisie zit erop voor 2022. Op 6 januari 2023, drie weken na de WK-finale in Qatar, wordt de competitie weer hervat. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff met Sjoerd Mossou en Mikos Gouka koploper Feyenoord, de crisis in Amsterdam, maar uiteraard ook het WK.

6:06