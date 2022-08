Voetbal kort | Giménez kan dit weekend debuteren, Afrikaanse bond lanceert plan voor Super League

Met video Burak Yilmaz (37) laat landskampi­oen Ajax even beven en degradatie­kan­di­daat Fortuna Sittard dromen

Hij mag dan al 37 jaar oud zijn en een basisplaats tegen Ajax was volgens hem nog iets te veel van het goede, Burak Yilmaz liet het bij zijn eerste minuten niet na de kampioen meteen aan het wankelen en Fortuna Sittard aan het dromen te brengen. Over een debuutmiddag waarin het Turkse fenomeen niet met de mond - maar wel onmiddellijk - met zijn voeten sprak. ,,We mogen met zijn allen blij zijn dat zo’n speler in Nederland komt spelen.”

6 augustus