Voetbal kort | Inzetbaarheid spits vraagteken voor ManCity, trainer PSG in de wolken met aanvalstrio

Nog maar drie weken tot de winterstop: dit is het resterende eredivisie­pro­gram­ma

Hoewel de temperatuur in Nederland komend weekeinde kan oplopen tot een graadje of 20, is de winterstop in de eredivisie al dichtbij. Er zijn nog slechts drie speelrondes te gaan voordat de competitie een kleine twee maanden stilgelegd wordt.

24 oktober