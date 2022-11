Voetbal kort | Lionel Messi ziet drie favorieten voor WK, Belgen willen flinke schorsing Vincent Janssen

Staande ovatie voor emotionele Jasper Cillessen na ruime zege NEC op RKC

Jasper Cillessen was woedend nadat bekend werd dat hij ontbreekt in de WK-selectie van Oranje. De thuiswedstrijd in de eredivisie tegen RKC (6-1), het laatste duel voor de winterstop, zal de keeper van NEC ongetwijfeld een wat beter gevoel hebben gegeven. Cillessen werd massaal gesteund en voorkwam na een uur met een snelle reflex de gelijkmaker van de Waalwijkers.

13 november