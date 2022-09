Voetbal kort | Nacer Chadli op Belgische Deadline Day naar Westerlo, Iran toch met Queiroz naar WK

Ajax treft het Arsenal van Vivianne Miedema in voorronde Champions League

De voetbalsters van Ajax nemen het in de laatste voorronde van de Champions League op tegen Arsenal. Bij de loting werd de Amsterdamse ploeg gekoppeld aan de Engelse club van spits Vivianne Miedema, de topscorer aller tijden van Oranje. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League. Het eerste duel is op 20 of 21 september, de return 28 of 29 september.

