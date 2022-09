Voetbal kort | Straf voor AZ bij openingsduel Conference League, oefenwedstrijden België bekend

Vrees bij AZ om lange absentie doelpunten­ma­ker Pavlidis: enkel in gipsspalk

Trainer Pascal Jansen wilde er nog geen periode op plakken, maar bij AZ bestaat grote vrees dat het Vangelis Pavlidis voor lange tijd kwijt is. De Griekse spits, zo goed op dreef al dit seizoen, raakte zondag in de wedstrijd tegen Cambuur geblesseerd aan de enkel en is voor lange tijd uitgeschakeld. Minimaal een maand, maar in het slechtste geval zelfs tot de winterstop.

31 augustus