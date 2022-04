Voetbal Kort | Villarreal en invaller Danjuma winnen, ‘Gerd Müller van het oosten’ overleden

KNVB betrekt Guus Hiddink of Aron Winter bij uitreiking KNVB-be­ker

Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen van de KNVB reikt zondag de KNVB-beker uit aan de aanvoerder van PSV of Ajax. Ze krijgt in de uitverkochte Kuip assistentie van Guus Hiddink of Aron Winter.

