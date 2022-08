Voetbal kort | Vrouwen Oranje O20 op WK onderuit tegen Japan, NAC=Breda officieel eigenaar NAC

KNVB breekt met bondscoach Mark Parsons na tegenval­len­de prestaties: ‘Kunnen we ons niet veroorlo­ven’

Mark Parsons is niet langer de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Dat laat de KNVB weten. Er is volgens de voetbalbond te weinig vertrouwen in het feit dat Parsons de ambities van de Nederlandse voetbalsters waar kan maken.

10 augustus