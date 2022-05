Voetbalhuwelijk op komst tussen FC Emmen-speler Jeff Hardeveld en arbiter Shona Shukrula

‘I said YES!', schrijf de KNVB-official op haar Instagram. ,,Jeff heeft me ten huwelijk gevraagd op de top van de Euromast. Natuurlijk nadat hij mijn vader om mijn hand heeft gevraagd. Onze families hielden ‘de grote vraag’ zelfs vast, wat ik vanaf boven kon zien. Ik ben de gelukkigste vrouw op aarde", laat een dolgelukkige Shukrula op haar Instagram weten.

De relatie van de twee werd op 1 januari van dit jaar bekend. ‘It’s official’, luidde de tekst onder de foto die destijds werd gemaakt in Rome. De KNVB liet vervolgens weten geen enkel probleem te zien in de relatie tussen de voetballer en de arbiter. ,,Dick van Egmond (scheidsrechtersbaas, red.) is op de hoogte van de relatie. Shona Shukrula zal niet worden ingedeeld op wedstrijden waaraan Jeff Hardeveld meedoet. Dat is het enige. Voor ons vormt hun relatie geen enkel probleem. We gunnen ze alle geluk van de wereld.”

Hardeveld speelde het afgelopen seizoen twaalf wedstrijden voor FC Emmen, dat kampioen werd in de Keuken Kampioen Divisie. Shukrula is sinds de zomer van 2020 geregeld als vierde official actief in die competitie. Bij de indeling van de arbiters houdt de voetbalbond echter rekening met de relatie tussen de twee waardoor van belangenverstrengeling geen sprake is.