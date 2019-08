Voetballer Chery van Turkije naar Israël

,,Ik ben hier pas een paar dagen, maar het voelt voor mij en mijn gezin al als ons nieuwe thuis”, zei de voormalig speler van FC Twente, die afgelopen seizoen in de Turkse competitie voetbalde bij Kayserispor. De aanvallende middenvelder, opgegroeid in Enschede, maakte in de eredivisie naam bij ADO Den Haag en FC Groningen. Chery veroverde in 2015 met Groningen de KNVB-beker en werd kort daarna zelfs opgeroepen voor het Nederlands elftal, al kwam het niet tot een debuut in de nationale ploeg. De spelmaker verhuisde vervolgens naar de Engelse club Queens Park Rangers. Begin 2017 koos hij voor een lucratief avontuur in China bij Guizhou Hengfeng Zhicheng.