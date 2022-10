Voetbalpodcast | ‘Ajax had niets te zoeken in de Champions League dit seizoen’

,,We kunnen rustig stellen dat Ajax in de Champions League niets te zoeken had. In ieder geval in deze poule”, begint Gouka zijn terugblik op de wedstrijd. ,,Ajax verliest twee keer kansloos van Liverpool, maar dat is niet meer de ploeg van de laatste jaren. Napoli is lichtjaren verder. Wat dat betreft is het voor Ajax wel een gemiste kans. Berghuis op de paal, die moet er in. Tadic ook. Tegen Volendam en Emmen vliegen die ballen er wel in, maar je moet ze Liverpool maken. Anders speel je een kansloze wedstrijd.”

In de podcast komt ook Ricardo Moniz aan het woord. De trainer is in Hongarije voor vier duels geschorst, omdat hij het veld in kwam dit weekend en zijn spelers er vanaf haalde na oerwoudgeluiden van de tribunes. ,,Je moet Ricardo Moniz dankbaar zijn en niet straffen. Hij wil racisme aanpakken en hij kijkt niet weg. Het zou een schande zijn als hij als zondebok wordt aangewezen. In Nederland komt het ook voor en dan zou je ook van het veld kunnen stappen. Ook al horen spelers niet alles in de wedstrijd.”

Verder kijken ze naar de Europese wedstrijden van vanavond. In de groep van Feyenoord ligt nog alles open. ,,Er is voor de Rotterdammers een reëel gevaar dat ze vierde worden in de poule en dus geen Europees voetbal meer spelen na de winter. Je wilt het liefst in de Europa League blijven spelen, maar Conference League is wel het niveau van Feyenoord op dit moment.”

