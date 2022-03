Voetbalpodcast | ‘Ajax heeft een enorme kans laten liggen’

De uitschakeling van Ajax in de Champions League is het hoofdonderwerp in de AD Voetbalpodcast. Hoe gaan de Amsterdammers die mokerslag verwerken? Zeker met de Klassieker komende zondag op het programma. Etienne Verhoef bespreekt het met Mikos Gouka.

,,Die mokerslag van de uitschakeling zou best nog wel eens door kunnen werken in het restant van de competitie’’, zegt Gouka. ,,Benfica is niet beter dan PSV of Ajax. PSV haalde de groepsfase niet door Benfica en die liepen het veld af met de gedachte hoe dat nou kon. En Ajax moet precies hetzelfde hebben gedacht. De vloek van Hollandse clubs tegen Portugese clubs.’’

Toch bracht Ajax dit duel te weinig om aanspraak te mogen maken op een overwinning vindt Gouka. ,,De laatste weken kregen ze meer tegengoals in de competitie, maar dit duel liet Ajax het aanvallend liggen. Ze creëerden echt te weinig kansen. Al was het ook een masterclass verdedigen van Otamendi. Wat was die goed zeg. Ik heb nog nooit een verdediger gezien die een spits buitenspel duwt.’’

Klassieker

Zondag wacht de volgende belangrijke wedstrijd: de Klassieker. Bij Feyenoord kwam het nieuws naar buiten over de blessure van eerste doelman Justin Bijlow. ,,Die heeft een voetblessure en ze zijn nu aan het kijken of er een operatie noodzakelijk is. In dat geval, en die kans is groot, kan er een streep door zijn seizoen. Dat stelt Feyenoord wel voor een probleem. Orif Marciano is nu eerste doelman, maar daarachter zitten twee jonge keepers van 20 jaar. En een transfervrije doelman halen, kan nu ook niet meer. Dus Marciano moet wel fit blijven.’’

