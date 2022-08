Voetbalpodcast | ‘Alles boven de 80 miljoen voor Antony is polonaise bij Ajax’

Ajax en Feyenoord wonnen hun uitwedstrijden, maar hel spel was niet sprankelend. Wellicht dat de transferperiode hierin een rol speelt. Antony mogelijk naar United. Aursnes van Feyenoord naar Benfica. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het met Maarten Wijffels en Mikos Gouka.

Natuurlijk komt ook de scheenbeenbreuk van Georginio Wijnaldum aan bod en zijn kansen op het WK 2022 in Qatar. ,,De kans dat Wijnaldum nu naar het WK gaat is wel klein. We weten nog niet de details, maar daar lijkt het wel op”, reageert Gouka. ,,Het roept ook wel vragen op. Trainen ze dan met scheenbeschermers of niet?”, zegt Wijffels. Gouka: ,,Veel spelers trainen niet met scheenbeschermers. Ze houden daar niet van. Bij Feyenoord ook niet. Partijtjes kunnen op de training best fel zijn. Maar een scheenbeenbreuk wordt niet verholpen door een scheenbeschermer hoor.”

Het voetbalweekend liet voor Wijffels een duidelijk verschil zien tussen eredivisie en Premier League. ,,De Jurgen Locadia’s worden niet meer gekocht door de Premier League clubs. Het is twee niveaus hoger inmiddels. Niet alleen bij de grote clubs, maar juist ook bij de kleinere teams. Daardoor zie je geweldige gevechten. Dat hebben we niet in de eredivisie.’

Het niveau van Feyenoord tegen RKC viel nog tegen. Gouka: ,,Het is voor Arne Slot wel puzzelen. Hij heeft spelers die in het buitenland zitten. Jongens die nog niet 90 minuten kunnen spelen. Dat heeft even tijd nodig. Het zou een wonder zijn als het gelijk een geoliede machine is.”

Ook Ajax speelde niet geweldig. Bij Sparta werd met 0-1 gewonnen en de Amsterdammers speelden zonder Antony omdat er te veel speelde rondom hem. Oftewel een mogelijke transfer naar United. ,,Antony mis je de eredivisie niet. Maar in de Champions League is het wel een aderlating. Berghuis is geen rechtsbuiten meer, maar een middenvelder. Met Antony heeft Ajax zoveel creativiteit en dreiging.”

Gouka heeft ook nog een tip voor Mark van der Maarel.

Beluister de hele podcast nu via AD.nl, de AD app of jouw favoriete podcastplatform.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media