Voetbalpodcast | ‘Als er nu verkiezingen komen, wordt Louis gewoon premier’

Oranje versloeg Turkije met 6-1 in de Johan Cruijff Arena en de ploeg van Louis van Gaal nam daarmee een belangrijke horde op weg naar de WK in Qatar. De AD Voetbalpodcast komt vandaag uit de Arena, vlak na het duel met Turkije. Sjoerd Mossou en presentator Etienne Verhoeff bespreken het succes van Oranje.

,,Dit duel deed me denken aan de WK wedstrijd tegen Spanje in 2014. Dat duel had een heel ander belang, maar het plezier, het voetbal, de sfeer kwamen in de buurt”, vertelt Mossou vanaf de perstribune in de Arena. ,,De overwinning was volledig terecht. De 1-0 was één van mooiste goals van het Nederlands elftal de laatste jaren. En als je met 1-0 voorkomt tegen Turken, dan ben je al een heel eind. Ze raken dan van slag.”

Van Gaal leek te beginnen aan een onmogelijke WK missie na het mislukte EK, maar met zeven punten uit drie duels en de koppositie in de groep is de stemming rond Oranje opperbest. Mossou: ,,We zitten 72 dagen na Nederland-Tsjechië en Oranje is in andere sferen. Dat is onmiskenbaar de hand van Van Gaal. Hij heeft heel pragmatisch gekozen. Hij koos een speelwijze die alle spelers kennen. Hij heeft de duidelijkheid gegeven waar de spelers naar snakten.”

De Boer

,,Ik had het er met Maarten (Wijffels, red.) op de tribune nog over tijdens de wedstrijden. Je stelt je dan voor dat je Nico Jan Hoogma en Eric Gudde bent, anderhalf jaar geleden. Je hebt net een gesprek met Frank de Boer gehad. En dan kom je thuis en zeg je ’ja dit is hem’. Terwijl Louis van Gaal gewoon beschikbaar is. Dat blijft, met terugwerkende kracht, hilarisch.’

