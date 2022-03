Voetbalpodcast | ‘Als je club in private handen is, dan ben je aan de goden overgeleverd’

De club van Mossou, NAC Breda, is verkocht aan de City Groep. Dit tot grote woede van de NAC-supporters. ,,Ik heb voorlopig nog de ijdele hoop dat deze deal geblokkeerd kan worden’’, reageert Mossou op het nieuws over zijn club. ,,Als je club in private handen is, dan ben je aan de goden overgeleverd. Het is het slechtste dat je kan overkomen. Want je kunt eindeloos door worden verhandeld en je bent niet meer baas in eigen huis. De huidige drie grote jongens bij NAC hebben er de laatste acht jaar een ongelooflijke puinhoop van gemaakt. Daar hebben ze de achterban de schuld van gegeven en nu verkopen ze de club.’’

Gakpo

PSV lijkt deze zomer weer een klapper te kunnen maken. De interesse in Cody Gakpo is groot. Er wordt zelfs gesproken over een bedrag van veertig miljoen euro. ,,Het is een geweldige prof, goede jongen en een geweldige voetballer. Maar naar welke club hij moet overstappen is een lastige. We hebben in het verleden gezien dat Depay naar United een stap te hoog was. Ik zou, als ik Gakpo was, voor een club net onder de absolute top gaan. Denk aan de categorie Sevilla, Lyon of Arsenal. Je moet spelen.’’