Voetbalpodcast | ‘Als Timber vertrekt lijkt het een tweede tussenjaar voor Ajax te worden’

,,Dit Jong Oranje is wel een vriendenclub”, vertelt Inan over de sfeer bij de selectie. ,,Sommigen spelen als sinds het succesvolle WK onder 17 samen. Anderen komen elkaar in de diverse buitenlandse competities tegen. Dus voor de spelers van Ajax die mee zijn overheerst niet het chagrijn van een slecht seizoen, maar is het juist prettig met deze jongens op pad te zijn.”

Ondertussen is in Amsterdam de renovatie van Ajax begonnen. Waarbij Jurriën Timber op weg lijkt naar de Premier League. ,,Arsenal is erg concreet. Dat zou ook bij hem passen. Bayern München is geïnteresseerd, dus de kans is groot dat hij gaat. Als Timber weggaat lijkt het wel een tweede tussenjaar voor Ajax te gaan worden, want Mislintat moet dan wel heel veel spelers vervangen.”