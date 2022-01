Voetbalpodcast | ‘Anarchie in het betaald voetbal in Nederland’

Bekervoetbal, scheenbeschermers, zaalvoetbal, Bergwijn en ‘Haalt ie de Kerst’. Het zit allemaal in de nieuwe AD Voetbalpodcast. Daarin bespreekt Etienne Verhoeff het nieuws met Mikos Gouka, maar ook de brandbrief van de KNVB over de staat van het betaald voetbal. De rek is eruit volgens de bond.

Drie bekerwedstrijden werden er gisteravond gespeeld. Daarbij viel de uitschakeling van FC Groningen in eigen huis tegen NEC op. Dus is de vraag: ‘Haalt ie de kerst?’ ,,Het is een ijzeren wet in het voetbal dat het seizoen meestal als een nachtkaars uitgaat als een trainer in de winterstop zijn vertrek aankondigt. Misschien nog meer bij een trainer als Buijs die de spelers bij de strot pakt en opjaagt. Thuis tegen NEC had nog een rondje verder moeten zijn. Dus dat is wel de volgende tegenslag voor FC Groningen dit seizoen.’’

NAC won van PEC Zwolle en AZ versloeg in een wedstrijd zonder al te veel hoogtepunten FC Twente. De Enschedeërs scoorden bij de eerste kans die ze (pas) kregen in de tweede helft, maar AZ won toch met 1-2. ,,Tegen Feyenoord was die tactiek van Twente succesvol. Maar het was een hele zit om de wedstrijd door te komen. Er is in Enschede wel kritiek op de manier van spelen. Maar ja, ze staan er wel goed voor in de competitie. In Nederland is het een must om het balletje van voet tot voet te laten gaan. Niet elke club is dat gegeven. Ik heb er wel respect voor hoe Twente dat doet.’’

Bergwijn

In Engeland liet Steven Bergwijn van zich spreken met twee goals voor Spurs in extremis. Hoe zou Overmars van Ajax naar dat duel hebben gekeken? ,,Ik heb gehoord dat het met Bergwijn wel rond zou zijn. Maar het gaat om de verkoopprijs. Na gisteravond zal die niet gedaald zijn. Conte is best een emotionele trainer. Die vraagt zich nu af waarom hij Bergwijn nu moet laten vertrekken. Dus ik kan me voorstellen dat ze bij Spurs zeggen: ‘die jongen blijft hier’. Tenzij ze het geld nodig hebben om een andere speler te halen.’’

De clubs in het betaald voetbal treffen voorbereidingen om publiek weer toe te laten tot het stadion. Ze zijn de maatregelen beu en hebben het geld nodig. ,,Anarchie in het betaald voetbal’’, reageert Gouka.

Besluiten nu de hele voetbalpodcast via AD.nl, de AD App of via jouw favoriete podcastplatform.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media