Voetbalpodcast | 'Arne Slot was met dit Ajax of PSV kampioen geworden’

Twee gestaakte wedstrijden. De wedstrijd van 40 miljoen. Feyenoord wandelt naar de titel. Erik ten Hag naar de finale van de FA Cup en Thomas Tuchel is het spoor bijster in München. Het komt allemaal voorbij in deze AD Voetbalpodcast. Aan de hand van vier stellingen loopt Etienne Verhoeff met Mikos Gouka en Johan Inan door het voetbalweekend.

FC Groningen - NEC werd zaterdagavond gestaakt nadat een supporter een plastic beker met inhoud tegen de assistent-scheidsrechter gooide. PSV-Ajax werd ook tijdelijk stilgelegd vanwege een beker die werd gegooid vanuit het publiek op het veld, ,,Het is een complex probleem als je het voetbalweekend bekijkt”, zegt Mikos Gouka. ,,Je ziet allemaal reacties komen op zo’n incident bij Groningen. Er zijn mensen die zeggen: het is geen baksteen en anderen reageren dat het de regels zijn. Hoe houd je emoties in de hand in een stadion met vijftigduizend mensen? Dat is de vraag.”

PSV - Ajax was op voorhaand een belangrijk duel voor beide trainers. Ruud van Nistelrooij kwam als winnaar uit de strijd. Wat zegt de pijnlijke 3-0 nederlaag in Eindhoven over de toekomst van John Heitinga bij Ajax? ‘Je kunt Heitinga wel iets verwijten nu’, zegt Johan Inan. ,,Al zijn er verzachtende omstandigheden. Na afloop wordt er gevraagd of hij niet met drie of vijf verdedigers had moeten spelen, maar dat gaat lastig als je net twee fitte centrale verdedigers hebt.”

Feyenoord zette met een 3-1 zege op FC Utrecht de volgende stap richting de landstitel. ,,Arne Slot was met de selectie van Ajax of PSV kampioen geworden”, zegt Gouka. ,,Dus je kunt een trainer zeker wel iets verwijten. Bovendien is de band daar wel leeg gelopen inmiddels. Ajax is niet gewend te spelen om plek twee.”

