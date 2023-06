Voetbalpodcast | ‘Bod op Lutsharel Geertruida is een fractie van wat Feyenoord wil’

,,Er gebeurt wel wat op de transfermarkt in Nederland, alleen het begint altijd laat hier”, legt Gouka uit. ,,Bij de grote clubs moet het geld eerst gaan rollen, dan komt het vanzelf naar Nederland. Sommige Feyenoorders zijn nu in paniek over de interesse in Lutsharel Geertruida van RB Leipzig, maar het kan soms maar beter snel in het seizoen gebeuren. Straks speel je Champions League en heb je niet een vervanger kunnen halen omdat er last minute een speler wordt weggehaald.”