Voetbalpodcast | ‘De beker winnen is een moetje geworden voor Ajax’

KPN en andere telecomaan­bie­ders doen miljarden­bod op uitzend­rech­ten eredivisie

KPN en andere telecomaanbieders als VodafoneZiggo, T-Mobile en Delta hebben een bod gedaan op de uitzendrechten van de eredivisie. Dat bevestigde KPN-topman Joost Farwerck woensdag in een toelichting op de kwartaalcijfers van zijn bedrijf. ‘Disney verdient daar veel geld aan, dus we dachten: laten we het eens op een andere manier proberen.’