Voetbalpodcast | 'De gevaarlijkste kans van AZ was een terugspeelbal van West Ham United’

,,Het gevaarlijkste moment van AZ was de onbedoelde terugspeelbal van West Ham United-verdediger Thilo Kehrer’, blikt Wijffels terug op de uitschakeling van AZ. In Alkmaar werd het 0-1 voor nummer 15 van de Premier League. ,,Aanvallend was het gewoon net niet bij AZ. Als je kijkt over twee wedstrijden is het verschil tussen West Ham en AZ gemaakt door twee standaardsituaties. Meer verschil was er niet. Als je alles bij elkaar neemt dit seizoen in Europa dan heeft AZ het geweldig gedaan. Het is jammer dat ze de finale niet hebben gehaald.”