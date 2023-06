Voetbalpodcast | ‘De naam van Ron Jans valt opvallend weinig bij de topclubs in Nederland’

,,Heitinga was al een tijdje een dead man walking bij Ajax. Het was wachten op het moment tot het definitief was", blikt Mossou terug op het nieuws uit Amsterdam. ,,Ik vind trouwens dat Mislintat het goed heeft verwoord. Dat was in de tijd van Van der Sar en Overmars in de Ajaxdirectie wel eens anders. En ik kan Mislintat wel volgen. Heitinga is voor de leeuwen gegooid op een manier die eigenlijk niet verantwoord was.”



Welke stappen moet Heitinga nu nemen? Blijven van Ajax of op eigen benen staan? ,,Omdat hij niet als assistent gaat werken zou je hem alleen nog bij Jong Ajax kunnen zetten. Maar het is ook niet slim voor Heitinga om te blijven. Dit is het goede moment om bij een kleinere club ervaring op te doen als hoofdtrainer.”