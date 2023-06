Voetbalpodcast | ‘De woorden van Van Basten waren ook bij de FIFA gesprek van de dag’

De oproep van Marco Van Basten krijgt steun, maar vindt hij gehoor bij de FIFA? Sparta en FC Twente spelen gelijk in play-offs. Wie wint de finale van de Champions League? En gezocht: iemand die algemeen directeur van Ajax wil worden, want intern wil niemand. Etienne Verhoeff bespreekt het met Maarten Wijffels.

,,Van Basten ziet het wangedrag op het veld toenemen. Hij heeft de Europa League-finale niet uitgekeken door dat gedrag van spelers en trainers”, vertelt Wijffels over de brief van Van Basten die donderdag in het AD stond. ,,Hij wil de bal zien rollen. Van Basten heeft in de brief die hij heeft gestuurd twee simpele spelregels gezet. Alleen de aanvoerder protesteert bij de scheidsrechter en zuivere speeltijd van 2x 35 minuten.”

In de strijd om Europees voetbal is er na één wedstrijd nog geen duidelijke favoriet. Sparta-FC Twente eindigde in 1-1. ,,De uitslag verbaast me niet. FC Twente is uit niet zo sterk als thuis. Die tegengoal is voor Sparta zonde. Ik denk wel dat FC Twente het thuis gaat afmaken en Europa in gaat. Dat is voor Nederland misschien wel het beste.”

In Amsterdam is de zoektocht naar een trainer en algemeen directeur in volle gang. De directeur wordt in ieder geval niet een interne kandidaat. ,,Het feit dat deze mensen binnen Ajax niet algemeen directeur willen worden zegt alles over de staat van de club. En dan moet er een voetbalman komen op die plek, maar wie dan? Jordi Cruijff? Die is meer Spanjaard dan Amsterdammer.”

