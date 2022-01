Voetbalpodcast | ‘Erik ten Hag mag het nu oplossen. Succes!’

Deze week werd bekend dat Mo Ihattaren mogelijk terugkeert in de eredivisie bij FC Utrecht. De voetballer liet van zich horen door zijn kant van het verhaal over zijn mislukte avontuur in Italië te vertellen in De Telegraaf. Mossou: ,,Ik heb me een tijd geleden in Ihattaren en zijn situatie bij Sampdoria verdiept. Daarbij heb ik veel mensen gesproken over de vraag waar het misging. In dat licht verbaasde me het verhaal van Ihattaren. Ik miste de hand in eigen boezem en ik heb indertijd zijn begeleiders in Italië gesproken. Dat was onder andere de man die jarenlang dit werk deed voor Mario Balotelli. Die man had al veel meegemaakt, maar het gedrag van Ihattaren nog nooit.’

De eredivisie trapt in 2022 af met PEC Zwolle-Willem II. Al had de thuisclub liever uitstel gehad door de vele coronagevallen. De KNVB heeft dat verzoek afgewezen. ,,Ik vind het wel logisch dat PEC Zwolle gewoon moet spelen. Je wist van te voren dat we dit soort discussies zouden gaan krijgen. Maar aan het begin van het seizoen hebben de clubs met de KNVB afgesproken er alles aan te doen om de competitie door te laten gaan. Iedereen was akkoord. Dat betekent dat het soms improviseren wordt en dat je soms in het nadeel bent.’’

Bazoer

En er staan mooie wedstrijden op het programma. FC Utrecht-Ajax en Feyenoord-Vitesse. ,,Je hebt de Bazoer-zaak die een extra dimensie geeft aan dat duel. Ik zou als Vitesse ook gewoon met Bazoer gaan spelen. Er is nog geen akkoord tussen speler en club. Het is nog geen uitgemaakte zaak dat het rond komt. Dus waarom niet?’’

Tot slot verbaast Mossou zich nog over Ajax. De Amsterdammers keerden vorige week vervroegd terug van het trainingskamp in Portugal door corona in de selectie. De geïnfecteerde spelers werden ook naar Nederland gestuurd. En sindsdien bleef het stil in Amsterdam. ,,Ajax heeft een communicatie-afdeling van vijftig man en niemand zegt iets. Niet de directie, niet de trainer. Ze hebben met z’n allen vergaderd over een strategie en gezegd: ‘we zeggen niets’. En Erik ten Hag moet het nu oplossen, want die geeft een persconferentie voor het weekend. Succes!’’

