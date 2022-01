Voetbalpodcast | ‘Geld uitgeven aan spelers in de winterstop is weggegooid geld’

Het is aftellen tot de transferdeadline. Er is behoorlijk wat beweging in binnen- en buitenland. In de nieuwe AD Voetbalpodcast neemt Etienne Verhoeff met Hugo Borst het nut van de wintertransfer door, bijvoorbeeld bij het hem geliefde Sparta. En ze praten over de nieuwe column van Vivianne Miedema.

Een aantal clubs in de eredivisie is bezig de selectie te wijzigen. Bijvoorbeeld Sparta waar de nieuwe technisch directeur al vier nieuwe spelers haalde. Maar of dat zin heeft? ,,Als je in de winterstop je geld moet uitgeven is het vaak weggegooid geld. Die spelers die je haalt zijn moegestreden, afgedankt, komen van een blessure terug, hebben geen zelfvertrouwen. Je kunt je veel beter versterken in mei, juni, juli dan in de december. Af en toe zit er overigens wel een goede transfer bij. Zie Brobbey.”

Ook Feyenoord haalde een aantal spelers met het oog op de toekomst en om de smalle selectie waar meer body te geven. Onder andere oud-PSV-er Jorrit Hendrix. Maar Borst is daar geen fan van. ,,Ik werd altijd licht depressief als ik bij PSV Jorrit Hendrix zag spelen. Dat doet iets met mijn gemoed. In de breedte word je er beter van. Het is een gaatjesvuller. Is Senesi geblesseerd? Dan zet je Hendrix er neer. Wil je je middenveld versterken? Dan zet je hem neer. Maar hij mag nooit drie wedstrijden op rij starten bij Feyenoord.’’

AD Sportwereld heeft sinds deze week een nieuwe columniste. Vivianne Miedema, een van de beste speelsters van de wereld. ,,Dat was een heel goede column’’, vond Borst. Miedema vertelde bijvoorbeeld te werken met een psycholoog. ,,Ik heb zelf ook altijd wel hulp gehad in mijn leven. In de voetballerij doen ze daar spastisch over. Het is natuurlijk een machowereld. Maar die meiden geven wel het voorbeeld. Een topsporter wordt superzwaar belast.’’

Beluister de hele podcast nu via AD.nl, de app van het AD of via jouw favoriete podcastplatform.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media