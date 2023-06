Voetbalpodcast | ‘Gevoelsmatig past Steijn beter bij PSV en Bosz bij Ajax’

Peter Bosz werd gepresenteerd in Eindhoven bij PSV. Ajax legde Maurice Steijn vast als nieuwe trainer. En zo waren de twee topclubs de talk of the town. Bij Oranje kreeg Ronald Koeman te maken met tegenslag in de aanloop naar het duel met Kroatië. En Sylvio Berlusconi is overleden. ,,Het was wel een vermakelijk boef”, aldus Sjoerd Mossou in gesprek met Etienne Verhoeff in een nieuwe AD Voetbalpodcast.