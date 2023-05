Voetbalpodcast | ‘Het ging mis toen Edwin van der Sar het werk van Marc Overmars overnam’

Een nieuwe TD, een nieuwe voorzitter van de RvC, een vacature voor algemeen directeur. Wie neemt nu verantwoordelijkheid binnen Ajax? ,,Het is niet dat er nu een enorme leegte ontstaat in taken. Het seizoen ligt stil. Hij had vooral zijn verplichtingen in het buitenland nu. De taken van Van der Sar worden onder de directieleden verdeeld. Waar wel dringend behoefte is, is duidelijkheid over de trainer. Over vier weken begint Ajax weer aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.”