Voetbalpodcast | ‘Het is echt een sprookje voor Feyenoord’

Feyenoord heeft de finale gehaald van de Conference League. In Marseille bleef het duel met Olympique 0-0 en daarmee was de finale bereikt voor de Rotterdammers. Een unieke prestatie. In de AD-voetbalpodcast blikken Etienne Verhoeff en Maarten Wijffels terug op het duel en kijken ze vooruit naar Super Sunday.

,,Het is een geweldige prestatie van Feyenoord en de spelers. Die nemen die hele road to Tirana mee in het bagage. Achttien duels hebben ze gespeeld in Europa en maar één nederlaag. Het is een sprookje. Echt een sprookje”, begint Wijffels.

Feyenoord had genoeg aan een gelijkspel om de finale te behalen. De grootste angst was Marseilles beste speler Payet, maar die verdween na een half uur spelen naar de bank met een blessure. ,,Toen Payet eruit ging bij Marseille leek het of Feyenoord geen angst meer hoefde te hebben. En de Fransen geen vertrouwen meer hadden. Daarmee werd het een typische 0-0 wedstrijd en die kwam er ook uit.”

Op 25 mei speelt Feyenoord de finale in Tirana. Komende zondag is PSV in de Kuip de tegenstander. ,,PSV speelt zondag echt tegen twaalf man. Die spelers van Feyenoord worden echt gedragen door het publiek dan. Ze zullen wel vermoeid zijn, maar eigenlijk kan Feyenoord tegen PSV niet verliezen.”

Verder bespreken ze AZ-Ajax, de degradatieduels, het succes van Van Bronckhorst bij Rangers in Europa, het coachen van Ancelotti en een Spaanse coach voor Heracles.

Volledig scherm AD-voetbalpodcast. © DPG Media