Voetbalpodcast | ‘Het morele kompas was even stuk bij Heracles’

De eredivisie is hervat. Daarbij maakten Ajax en PSV geen fout. Dat viel niet te zeggen van de keepers en misschien ook wel van Heracles Almelo. Voor het eerst werd een bus opgewacht door supporters die hun ongenoegen uitten over een speler die meedeed. Daarover praat Etienne Verhoeff in de nieuwe AD Voetbalpodcast met Johan Inan en Mikos Gouka aan de hand van vier stellingen.

De eerste stelling gaat over het meespelen van Rai Vloet. Dat had niet mogen gebeuren vond Johan Inan. ,,Bij het perspraatje in Almelo werd de indruk gewekt dat hij enkel zou meetrainen en niet zou spelen. Ik kan me voorstellen dat het veel te vers is om Rai Vloet op te nemen in de selectie. Ook met het oog op de familie van de 4-jarige jongen.’’ Gouka: ,,Ze hebben bij Heracles aan het sportieve gedacht, denk ik. Het is een van de beste spelers die ze hebben.’’

Feyenoord lijkt een streep te kunnen zetten door de transfer van Riechedly Bazoer. De Rotterdammers wilden de selectie graag versterken met de middenvelder van Vitesse. ,,De wensen van Bazoer waren een probleem voor Feyenoord. Met Vitesse hadden ze er nog wel uit kunnen komen wat betreft de transfersom misschien. Maar het lijkt er nu op dat de transfer helemaal niet doorgaat. Bovendien, na dit weekend, is het gat niet negen punten tussen Feyenoord en Vitesse, maar slechts drie. Dat geeft in Arnhem ook reden tot nadenken over een eventuele verkoop.’’

Brobbey

Bij Ajax liet Brian Brobbey zich meteen zien in het duel met FC Utrecht. ,,Er schuilt een fenomeen in Brobbey. Ik heb hem vijftien wedstrijden gezien. Er is geen duel waarin hij geen kansen creëert. Op de een of andere manier is die jongen altijd gevaarlijk. Hij heeft een neusje voor de goal, is een goed aanspeelpunt en ligt goed in de groep. Ze lopen allemaal met hem weg.’’

Hoe dat een rol kan spelen in de kampioensrace met PSV bespreken de verslaggevers in de AD Voetbalpodcast net als de toekomst van Fred Grim bij Willem II.

