Voetbalpodcast | ‘Iedere ploeg is de laatste vijf jaar weggeblazen op Anfield’

,,Ik weet dat het spel aan de bal heel matig was van Ajax. Maar iedere ploeg is de laatste vijf jaar weggeblazen op Anfield”, analyseert Mossou het duel. ,,Dan moet je niet gek opkijken dat het met Ajax ook gebeurt. Dat een nieuw elftal heeft. Met een nieuwe trainer. Een paar spelers op leeftijd. Dus het is niet vreemd, het is wel Liverpool away. Ik proefde ook een gek soort verbazing. Wat overkomt Ajax nou? Dat Ajax het goed doet in de eredivisie tegen matige tegenstanders, zegt op topniveau niet zo heel veel.”