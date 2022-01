Voetbalpodcast | ‘Je krijgt buikpijn van de zaak-Vloet, zo verdrietig is het’

Transfers, oliedollars, een Spaanse bekerwedstrijd in de woestijn en het drama rond Rai Vloet. Het zijn de onderwerpen in de nieuwe AD Voetbalpodcast. Vandaag neemt Etienne Verhoeff het nieuws door met Sjoerd Mossou.

Voor het eerst sinds het ernstige ongeval in november vorig jaar kwam Rai Vloet voor de camera van Heracles TV. En op dezelfde dag werd bekend dat de middenvelder van Heracles Almelo achter het stuur zat die bewuste nacht, waarbij een 4-jarige jongen om het leven kwam. ,,Je krijgt buikpijn van de zaak Rai Vloet. Zo verdrietig is het. Dit is wel het meest tragische verhaal van een voetballer en een ongeval. Je gaat je afvragen hoe de toekomst van Rai Vloet eruit gaat zien. Dit gaat hem nog lang achtervolgen. Misschien komt het ‘goed’ uit dat de stadions leeg zijn nu.’’

Transfers

In de AD Voetbalpodcast komen ook de transfers aan de orde. Of in elk geval mogelijke transfers. Zo staat PSV-er Sangaré in de belangstelling van Newcastle United. Al is de Eindhovense club niet van plan de middenvelder te laten gaan deze winter. ,,We moeten nog drie weken. En je bent als Nederlandse club aan de Goden overgeleverd met die Engelse clubs. Als Newcastle een miljoenenbod uitbrengt is hij gevlogen. Dan heeft het ook impact op de titelrace. Alleen Ajax heeft de macht om nee te zeggen tegen een groot bod. PSV niet als ze twintig of dertig miljoen euro bieden.’’

Maar PSV heeft wel de euro’s op de rekening om een speler te kunnen kopen. Dat is in Rotterdam wel anders. ,,Feyenoord moet allemaal trucs uithalen om een speler te halen. Dat maakt ze veel minder slagkrachtig dan PSV of Ajax. Mijn gevoel en voorspelling is dat Feyenoord pas tegen het einde van de transferdeadline spelers kan binnenhalen. Op dat moment worden spelers vaak iets voordeliger. Dan heb je als Feyenoord, en heel veel clubs daaronder ook, net iets meer kansen.’’

