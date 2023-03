Voetbalpodcast | ‘Kampioen worden is belangrijker voor Feyenoord dan de Europa League’

Heeft Nederland na vanavond weer twee ploegen in de kwartfinales van een Europees toernooi? Feyenoord moet dan winnen van Sjachtar Donetsk en AZ moet Lazio van zich afhouden. Etienne Verhoeff neemt met Mikos Gouka die duels door, maar ze praten ook over de Champions League en de nieuwe commissaris van de KNVB, Clarence Seedorf.

,,Als je het niveau in de Champions League ziet met Real Madrid en Napoli, dan zie je toch weer waarom het de mooiste sport in de wereld”, blikt Gouka terug op een avondje voetbal. ,,Het gaat vaak om aanvallend voetbal tegenwoordig en Madrid doet dat niet. Het is meer een counterploeg, maar dan geperfectioneerd. Geweldig.”

In Rotterdam zijn ze in voorbereiding op het duel van Feyenoord met Sjachtar Donetsk. Wat is nou belangrijker? Die Europa League of de landstitel? ,,Kampioen worden is het allerbelangrijkste voor Feyenoord. Daarmee dwing je Champions League-plaatsing af. Als je Sjachtar verslaat, wordt het programma alleen maar zwaarder. Zeker met de clubs die dan nog in de Europa League zitten.”

Voor coach Arne Slot is het vooral lastig om de weekendwedstrijden met zijn selectie voor te bereiden. ,,In eerste instantie gaan de midweekse wedstrijden voor. Vrijdag is dan uitlopen en zaterdag even op het veld, maar niet langer dan een half uur zegt de medische staf. Je kunt je niet specifiek meer voorbereiden op de wedstrijd van zondag tegen Ajax. Die finesse aanbrengen of de tactische speelwijze inslijpen is idealer met een volle week voorbereiding.”

AZ verdedigt in Alkmaar een 2-1 voorsprong op Lazio. Hoe ziet Gouka de kansen? ,,AZ met anderhalf been in de kwartfinale. AZ moet dit thuis kunnen afmaken.”

