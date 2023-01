Voetbalpodcast | ‘Koeman gaat echt niet naïef 4-3-3 spelen met vleugelspelers’

,,Het was geen show zoals met Van Gaal, maar de koers Koeman was wel gelijk duidelijk”, blikt Wijffels terug op de presentatie van Koeman. ,,Oranje gaat weer met vier verdedigers spelen. Koeman gaf aan met Oranje ook een aantal keer 5-3-2 te hebben gespeeld in zijn eerste periode als bondscoach en dat liep niet. Ik kan me Italië nog herinneren bijvoorbeeld. Maar de grote vraag is heb je de topkwaliteit wel om meer mensen voorin te hebben.”

Het ging in Zeist ook over de Klassieker. De bondscoach roemde de intensiteit van Feyenoord. Maar Maarten Wijffels zag ook wat anders. ,,Feyenoord had eigenlijk in deze fase het verschil moeten maken in de competitie. Slot heeft tijdens het WK twee maanden kunnen trainen met een grote groep. Zeker in vergelijking met Ajax en PSV. Dat had ik wel terug willen zien tegen Ajax. Maar misschien komt dat dit weekend tegen FC Twente.”