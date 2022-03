Voetbalpodcast | ‘Kwartfinale is binnen voor Feyenoord’

Een Europees avondje met vier Nederlandse clubs in actie. De een met succes, de anderen zullen minder tevreden zijn. Etienne Verhoeff bespreekt de wedstrijden met Johan Inan. Ze kijken ook vooruit naar het eredivisieweekend, bespreken clubeigenaren die een kleedkamer van de scheidsrechter bezoeken en er is aandacht voor de zorgen van Chelsea.

,,Ik heb echt genoten van Feyenoord in de tweede helft’’, blikt Inan terug op de wedstrijd van de Rotterdammers. ,,Ze begonnen beide helften zwak, maar herstelden goed. Deze wedstrijd is wel gespeeld en de kwartfinale is binnen.’’

PSV speelde gelijk, AZ en Vitesse verloren. Welke clubs ziet Inan in de volgende ronde komen? ,,Van de andere drie clubs die in Europa speelden acht ik AZ niet kansloos in de return. Bij PSV ligt het open tegen FC Kopenhagen, maar ze hadden moeten winnen. Wederom op het moment suprême lijkt het heilige vuur te ontbreken in een Europese topwedstrijd. Scoor je vier keer heb je nog niet gewonnen.’’

Dat kwam mede door persoonlijke fouten. Bijvoorbeeld van Sangaré. ,,Hij is niet gelukkig uit de winterstop gekomen. De discussie is steeds wie er naast hem moet spelen. Guti, Veerman of Doan. Maar misschien moet Sangaré op de bank plaatsnemen.’’

Dan was er nog de bestorming van de kleedkamer van Danny Makkelie in Parijs. ,,Waar haalt die voorzitter het lef vandaan om verhaal te halen bij de scheidsrechter? Daar moet de UEFA gelijk korte metten mee maken.’’

