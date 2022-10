Voetbalpodcast | ‘Luuk de Jong is kopscorer en Arne Slot geen tovernaar’

Feest was het in Eindhoven. In Oostenrijk overheerste het chagrijn na de nederlaag van Feyenoord bij Sturm Graz. ,,Arne Slot is geen tovenaar. Dat blijkt nu. Feyenoord heeft te veel spelers bij wie het alles of niks is. Jahanbakhsh is zo’n speler. Maar in een poule met Midtjylland en Sturm Graz niet doorgaan. Dan heeft Feyenoord toch eigenlijk gefaald als het niet overwintert.”