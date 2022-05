Voetbalpodcast | ‘Nederlandse trainers kunnen nog veel leren van Schmidt’

Ajax gaat een grote metamorfose tegemoet. ,,We hebben het al eerder gezegd, een aantal spelers vertrekt en dat betekent dat er transfers gaan komen. Je hebt ook gezien dat de bank van Ajax niet zo sterk bezet is als gehoopt misschien. Al denk ik ook dat sommige jongens misschien wel te weinig hebben gespeeld. Ten Hag spreekt niet van bankspelers, maar bij PSV vielen jongens als Bruma en Doan zonder moeite in als het nodig was. Wat dat betreft kunnen Nederlandse trainers wel wat leren van hun Duitse collega’s’’, stelt Inan.

Het is niet ondenkbaar dat er nog een ‘echte’ technisch directeur gaat komen bij Ajax. Die positie wordt nu naar tevredenheid onder andere ingevuld door Klaas-Jan Huntelaar. ,,Maar in het spel van de onderhandelingen komt veel kijken en ik denk dat iemand met enige ervaring hierin wel gewenst is bij Ajax. Maar Huntelaar loopt niet een snuffelstage hoor. Die is elke dag op de club.’’

Degradatiespook

Het degradatiespook waart nog in veel stadions rond komende zondag. Willem II is ook in de AD Voetbalpodcast de afgelopen maanden gedegradeerd gewaand, maar onderin kan alles nog gebeuren. Heracles moet volgens Inan vrezen voor Sparta en de andere jagers onderin de ranglijst. ,,Je moet er niet aan denken dat Heracles, waar die ballon helemaal aan het leeglopen is, ook nog een barrage er achteraan krijgt, want dan kan het heel goed misgaan.’’

Justin Bijlow is hard op weg om weer fit te worden bij Feyenoord, maar Ofir Marciano keepte de afgelopen weken alles. Wie moet van Arne Slot het vertrouwen krijgen voor de Conference League-finale, en wat zullen zijn overwegingen zijn in die beslissing?

