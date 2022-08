Voetbalpodcast | ‘Prijskaartje Antony is te hoog, 70 miljoen vinden Engelse clubs veel geld’

De Nederlandse clubs kennen een goede Europese week en na PSV zijn ook AZ en FC Twente door naar play-offs. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het met Johan Inan. Daarnaast praten ze over de transfers bij Ajax, drinkprotocollen en meer.

,,Ik heb genoten van AZ en FC Twente”, blikt Inan terug op de wedstrijden in de voorronde van de Conference League. ,,Die eerste helft van AZ was een soort sprookje. Het was fris met veel jonge jongens. En Twente deed wat het moest doen. Maar ook daar heb ik leuke dingen gezien. Vooral van Christos Tzolis. Volgende week Fiorentina. Daar zou Twente wel eens tegen kunnen stunten.”

Bij PSV is het lijstje geïnteresseerden in Cody Gakpo steeds aan het groeien. Maar in Amsterdam is het opvallend stil rondom Antony. ,,Het prijskaartje van Antony is te hoog. Tachtig miljoen. En het is wel onderhandelbaar. Maar dan kom je uit op een miljoen of zeventig. Dat vinden Engelse clubs wel veel geld. Hoeveel toptransfers met zulke bedragen hebben we gehad deze zomer?”

Jørgen Strand Larssen kost een stuk minder. Maar zijn transfer naar Middlesbrough is van de baan. ,,Ik Kan me voorstellen dat het wel even in het koppie van de speler gaat zitten. Elf miljoen is toch een mooi bedrag voor FC Groningen. En dan moet je toch een goede spits voor kunnen halen als club voor een paar miljoen?”

