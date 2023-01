Voetbalpodcast | ‘PSV is met de verkoop van Madueke definitief afgehaakt voor de titel’

Voordat de Klassieker aan bod komt, hebben ze het eerst over de tweede miljoenentransfer van PSV. Noni Madueke vertrekt, net als Cody Gakpo, naar Engeland. Voor zo’n 38 miljoen euro. ,,Ik denk dat PSV nu definitief is afgehaakt voor de titel", reageert Johan Inan. ,,Stel dat je hem niet verkoopt nu, dan is hij in de zomer niet ineens nog maar vijf miljoen euro waard. Brands is nu aan zet om Van Nistelrooij nog goede spelers te geven.” Gouka twijfelt of de verkoop van Madueke een heel groot probleem is. “Wordt PSV kampioen met Madueke erbij? Hij is niet enorm beslissend geweest de laatste tijd. En hij is niet de ontbrekende schakel. Alleen als je het optelt bij het vertrek van Gakpo is het wel wat veel.”